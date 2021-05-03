В Крыму на маевке у "Партизанской шапки" почтили память подпольщиков

В Крыму на Ангарском перевале состоялась традиционная акция памяти, участники которой почтили память партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Традиция собираться на Ангарском перевале возникла среди бывших подпольщиков и партизан в 1951 году. Памятник "Партизанская шапка" установлен в 1967-м на месте старой дороги Симферополь-Алушта, которую фашисты использовали для переброски войск, а партизаны регулярно наносили удары по колоннам врага.

Сегодня акция проходит в 70-й раз. Возложить цветы к памятнику и почтить память героев минутой молчания приехали представители администраций Алушты и Симферопольского района, а также лидеры ветеранских организаций.

- На Ангарском перевале и в районе памятного знака "Партизанская шапка" проходили самые ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны, - рассказал председатель Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Георгий Бесстрахов. - Эти места у памятника "Партизанская шапка" обильно политы кровью. И ежегодно мы отдаем дань памяти героизму наших предков, партизан и подпольщиков, которые в сложнейших условиях Великой Отечественной войны, не взирая на голод и холод, сложный рельеф местности и мощную группировку фашистских войск, вели боевые действия.

За два с половиной года борьбы с фашистскими оккупантами крымские партизаны провели 252 боя, уничтожили до 30 тысяч солдат и офицеров противника, пленили свыше четырех тысяч, пустили под откос 79 воинских эшелонов. В схватках с врагом погибло более четырех тысяч крымских партизан и подпольщиков.