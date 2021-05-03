На трассе под Екатеринбургом МЧС предотвратили взрыв

Под Екатеринбургом на 14-м километре дублера Сибирского тракта пожарные МЧС не позволили взорваться фуре, перевозившей алюминиевую пудру.

Грузовик с опасным грузом столкнулся с другой фурой и молоковозом. Все три машины загорелись.

Благодаря грамотным действиям сотрудников противопожарной службы удалось избежать взрыва алюминиевой пудры, одно из применений которой, как известно, - производство пиротехники. Потушив пожар на грузовике с опасным металлом, сотрудники МЧС сконцентрировались на ликвидации горения двух других автомобилей.

На месте ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, были задействованы восемь единиц техники и 23 человека личного состава. Пострадавших нет.