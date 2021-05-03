Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал

Власти Непала закрывают авиасообщение с другими странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

В связи с этим посольство РФ призвало находящихся в стране россиян как можно скорее вернуться на родину, а тем, кто только собирался посетить ее, перенести сроки поездки на более поздний срок.

"Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов", - цитирует ТАСС посла РФ в Непале Алексея Новикова.

По его словам, дипмиссия настоятельно рекомендует гражданам РФ, которые в настоящее время находятся в стране, успеть вернуться в Россию до того, как полеты будут приостановлены. Тем более, что сроки действия этого постановления правительства Непала неизвестны.