Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне

Сквозное огнестрельное ранение в грудь в результате стрельбы в Вашингтоне получила семилетняя девочка, пишет The Washington Post.

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии. Стражи порядка ищут стрелявших, но подозреваемые пока не задержаны, пишет ТАСС.

Полиция просит жителей помощь в поиске нападавшего. Согласно сведениям газеты, стрельба была устроена на фоне попыток правоохранителей снизить количество убийств в округе, которое растет четвертый год подряд. С начала этого года в Вашингтоне погибли 64 человека, что на 36% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.