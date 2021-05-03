Стартует всероссийский конкурс СМИ по правам человека

Сегодня, 3 мая, во Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, стартует Всероссийский конкурс СМИ "В фокусе - права человека" - на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.

Его цель - привлечь внимание СМИ к более широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности. Он должен содействовать соблюдению и уважению прав и свобод человека органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими. А также его задача популяризировать лучшие практики правозащитной деятельности.

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться по трем номинациям:

"Право восстановлено" - освещение правозащитной деятельности в СМИ. "Лучшие правозащитные практики" - освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения. И "Правовой всеобуч" - повышение уровня правовой культуры и знаний граждан РФ о правах человека, способах и формах их защиты.

Конкурс проводится под эгидой федерального омбудсмена Татьяны Москальковой и "Союза журналистов России".

Награждение победителей состоится 10 декабря 2021 года.