Суд признал грабежом захват самовара

Бродячий продавец постельного белья получил условный срок в Вологодской области за то, что в одной из деревень забрал у людей самовар, оставив взамен свои простыни.

Тридцатилетний Сергей Ч. ездил по деревням и продавал постельное белье. У нас в старину таких называли коробейниками. На Западе в ходу термин "коммивояжер". Но, как ни назови, профессия эта трудная и подчас неблагодарная.

Иначе вряд ли бы торговец схватился за чужой самовар, как последний способ что-то продать. "Суд установил, что 7 февраля 2021 года около 14.00 Сергей Ч. в д. Верховино Никольского района Вологодской области открыто в присутствии хозяина квартиры похитил со стола угольный самовар, принадлежащий жене последнего", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Правда, в устах подсудимого история выглядела несколько иначе. Он заявил, что в тот день вместе со знакомым приехал в деревню, чтобы продать постельное белье, купить аккумуляторы, предметы старины, лом цветных металлов.

"Знакомый высадил его из машины у двухквартирного дома, - пересказывают в пресс-службе его слова. - Он взял с собой несколько комплектов постельного белья и зашел в одну из квартир. Хозяйка отказалась покупать товар и попросила его выйти. Ее супруг пошел его провожать. В коридоре он спросил мужчину, нет ли у него предметов старины, тот показал на самовар на столе веранды. Он взял его в руки и стал осматривать. Затем предложил обменять самовар на комплект постельного белья. Мужчина молчал, и он расценил это молчание как согласие".

Поэтому, продолжал подсудимый, он оставил комплект постельного белья на полу в коридоре квартиры, а с самоваром вышел на улицу и положил его в машину. Никто за ним не выходил, ничего не говорил, поэтому он решил, что хозяин согласен на обмен.

Продавец белья решил провернуть сделку без согласия хозяев: забрал у них самовар, оставил простыни. Такая торговля - настоящий грабеж

На свою беду, продавец не расслышал, что молчание вслед ему было угрожающим: хозяева затаили обиду. По их словам, дело обстояло иначе, и в нужный момент никто не молчал. Как рассказал муж хозяйки самовара, они отказались покупать товар у подсудимого. В коридоре тот увидел, что на веранде на столе стоит самовар, и стал просить обменять его на постельное белье. "Хозяин неоднократно отвечал, что не хочет обмениваться. Тогда подсудимый перешагнул на веранду, взял со стола угольный самовар, положил на пол комплект постельного белья и вышел на улицу. Хозяин не успел ничего сказать торговцу, растерялся, догонять его не стал, так как не знал, что можно от него ожидать. Он забрал комплект постельного белья, зашел в дом и все рассказал жене. Супруга сразу же позвонила в полицию", - рассказывают в пресс-службе.

Суд поверил словам именно хозяев. Похищенный самовар изготовлен на Патронном заводе в г. Туле в 50-60-е годы ХХ века, его рыночная стоимость - 6000 рублей, стоимость набора постельного белья - 650 рублей. Так что в любом случае обмен был неравноценным. Когда люди добровольно покупают что-то втридорога, это называется грабежом в житейском смысле. Когда такой обмен совершается недобровольно, это уже уголовный грабеж.

Суд назначил Сергею Ч. наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно. Самовар суд постановил оставить в распоряжении потерпевших, комплект постельного белья - передать осужденному.