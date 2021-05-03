Светлая неделя: почему звонят в колокола, а интим запрещается

С 3 до 9 мая 2021 года православные отмечают Светлую седмицу, Светлую неделю, или, как еще говорят, Святую неделю - уникальное время, которое надо суметь провести правильно. Первая неделя после дня Пасхи особая, и каждый ее день так и называют: Светлый понедельник, Светлый вторник, Светлая среда и так до Светлой субботы. Первое воскресенье после Пасхи имеет уже отдельные три имени: Фомино воскресенье, Антипасха или Красная горка (9 мая). Особый статус Светлой седмицы (седмица - это неделя на церковнославянском) подчеркивается тем, что отменен привычный для верующих пост по средам и пятницам, но только в еде. Запрет на интимные отношения сохраняется. В Светлую неделю не венчают, не читают покаянных молитв во время богослужения, не кладут земные поклоны, не ездят на кладбище, а умерших отпевают по особому чину (правилу). Зато часто звонят в колокола. У наших дедушек и бабушек была в ходу поговорка: "В Светлую седмицу кто не звонарь" - этим подчеркивалось, что звонить в колокола на Светлую неделю могли все - такое ликование вызывал этот праздник, длящийся всю неделю. Народ умел радоваться.

Но если Светлая седмица - время радости, к чему жесткие ограничения? Давайте разбираться.

Пасха - настолько великое событие, что его празднование длится не одну пасхальную ночь, и даже не один воскресный день, а все сорок дней. Ровно столько времени Воскресший Христос был со Своими учениками, вплоть до момента Вознесения на небо. Праздник Вознесения Господня в 2021 году отмечают 10 июня, значит Пасха, праздник Светлого Воскресения Христова длится по 9 июня - ровно сорок дней. 9 июня будет так называемое "отдание праздника Пасхи".

Но сейчас празднование Пасхи еще только начинается, и, как и все эти сорок дней, верующие приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!", "Воистину Воскресе!". В доковидную эпоху, произнося приветствие, было принято троекратно поцеловаться, это называется "христОсование" (ударение на "о" во втором слоге) - причем традиция шла с апостольских времен. В 2021 году про нее стоит забыть - надеюсь, на время.

Пасха - время ликующей радости о том, что Воскреснув, победив смерть, Христос и всем нам подарил шанс на спасение, поэтому весь пасхальный период, и даже больше - до праздника Троицы (20 июня 2021 года) - принято молиться стоя, не делая земных поклонов. Смотрите, земной поклон в Церкви символизирует не только смирение, но и недостоинство падшего человека. Но раз мы на Пасху празднуем победу Христа над последствием грехопадения - над смертью, то коленопреклоненность становится неуместной. Поэтому и сами коленопреклонения отменяются вплоть до Троицы, когда верующие преклоняются уже в молитве Святому Духу.

Во время пасхального богослужения в церквях зачитывали знаменитое "Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста", где говорилось о любви Господа к нам, людям, и звучала такая утешительная для всех нас весть: "Никто да не плачет о своих прегрешениях, ибо прощение от гроба воссияло. Никто да не убоится смерти: освободила нас Спасова смерть". Именно поэтому в дни Светлой седмицы такое необходимое для каждого человека покаяние как бы уходит в тень, христиане объяты другим чувством - льющейся через край радостью о Воскресении Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. Поэтому всю Светлую неделю вместо обычного для верующих домашнего молитвенного правила - утреннего и вечернего - молитвенного правила, где много покаянных молитв, читаются специальные Пасхальные часы (а в храмах их не просто читают, а поют!).

Вся первая пасхальная неделя, как один день Светлой Пасхи. Богослужения Светлой седмицы фактически одинаковые, включая и торжественный крестный ход, который переносится на конец Литургии. В Светлую неделю все богослужения проходят при распахнутых Царских вратах - дверях, отделяющих алтарь от основного пространства храма. Открытые Царские врата - символ того, что отныне и рай открыт для нас! А для верующих, пришедших на богослужение Светлой седмицы, это еще и возможность наблюдать, что происходит во время богослужения в алтаре.

Еще одним отличительным признаком Светлой недели становится радостный колокольный звон. Помните, как у Есенина:

Колокол дремавший

Разбудил поля,

Улыбнулась солнцу

Сонная земля.

Символика тут понятная: издавна колокольный звон считался знаком Божественной победы над древними врагами рода человечества - дьяволом и смертью.

Нет на Светлой седмице и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершаются, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи. О смерти и о мертвых в Светлое Христово Воскресение вспоминается чаще, чем в другие праздники. Но на Пасху - это победное воспоминание о том, что Своею смертью Богочеловек Христос победил смерть как таковую, потому что Воскрес! И теперь это путь для всех нас, верующих во Христа. Праздник Пасхи - утешительное исповедание того, что дарована жизнь и "сущим во гробах". Потому умерших на Пасху и в Светлую седмицу происходит по особому чину. И на кладбище, если нет похорон, в эти дни не ходят. Смотрите, как Церковь мудро все предусмотрела! Хотим мы того или нет, но даже самые воцерковленные из нас, знающие назубок слова Символа веры "ожидаю воскресения мертвых", приходя на могилы близких, скорбят. Горечь потери оживает в нашем сердце, что естественно. Поэтому, чтобы мы не испытывали противоречия в своих чувствах: то ли скорбь, то ли радость о Воскресении Христа, чтобы не ввергать нас в фальшь в каком-либо из этих, одинаково дорогих для Церкви переживаний, Церковь и не поощряет походы на кладбище на Пасху и во время всей Светлой недели. Для поминовения усопших дан особый день - Радоница, второй вторник после дня Светлого Воскресения Христова (11 мая).

И, наконец, про пост, интимные отношения и венчания. Да, в честь радости Пасхи привычный для верующих пост по средам и пятницам отменяется. Но только в еде. И тут все логично: радость-то у нас духовная, не стоит ее смешивать с радостями телесными, для них еще будет время. Поэтому и не венчают в Светлую неделю. Венчания начинаются на Красную горку - народное название Фомина воскресенья, первого воскресенья после дня Пасхи (9 мая).

Считается, что добрые дела, помощь и пожертвования сиротам, вдовам, больным и обездоленным, совершенные во время Светлой седмицы, помогают снять грех с души. В России до революции эта традиция свято соблюдалась: всю Светлую седмицу разносили пасхальные подарки по больницам, тюрьмам, приютам, жертвовали деньги.

В Светлую пятницу, 7 мая, когда совершается празднование иконы Божией Матери "Живоносный Источник", после литургии бывает, по обычаю, малое освящение воды.

Святой IV века Григорий Богослов говорил, что "Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над звездами". И Светлая неделя празднования Воскресения Христова пролетает как один миг, принадлежащий вечности, где, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, "времени уже не будет".