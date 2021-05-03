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03.05.2021 11:03
Рубрика: Общество

Трагедия "Кап Аркона": как англичане убили тысячи узников немецких концлагерей

Текст: Иван Егоров
Сегодня исполняется 76 лет со дня трагедии, вошедшей в историю как гибель лайнера "Кап Аркона". 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря авиация британских ВВС атаковала немецкие суда с узниками концлагерей.
Фото: Royal Air Force Фото: Royal Air Force
Фото: Royal Air Force

Количество погибших в результате той трагедии, по разным подсчетам, составляет от 7 до 12 тысяч человек из СССР и разных стран Европы, Великобритании и США - более 25 национальностей. Такие потери сопоставимы с полной гибелью стрелковой дивизии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов и раскрыл ранее неизвестные подробности той трагедии.

По его данным, количество выживших узников с "Кап Арконы" оценивается от 310 до 350. Также имеются сведения, что лишь 140 советским гражданам удалось спастись. Температура воды в море в тот день не превышала семи градусов.

Фото: РИА Новости
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Новые подробности этой трагедии оказались известны благодаря обнаруженному в архивах письма одного из узников, которое находилось в материалах переписки МГБ СССР с управлением уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан за 1949 год. Письмо написано от имени непосредственного участника трагедии 3 мая 1945 года Василия Саломаткина (1919-1999).

В частности, он рассказал, как корабли с узниками на борту бомбили и расстреливали английские самолеты несмотря на вывешенные белые флаги о капитуляции. После того, как выжившие попытались доплыть до берега, их продолжили расстреливать англичане и с торпедных катеров. Оставшихся в живых и добравшихся до берега советских пленников ждала тоже незавидная судьба - они фактически стали узниками английских лагерей, где над ними издевались и почти не кормили.

Общество История Вторая мировая война

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