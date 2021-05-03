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Рубрика: Происшествия

Лжесвидетельство при свидетелях

Трех свидетелей по делу Ефремова осудили за заведомо ложные показания
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8446)
Пресненский суд Москвы признал виновными в заведомо ложных показаниях трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Дела Тевана Бадасяна, Александра Кобца и Андрея Гаева слушалось отдельно. Первым суд вынес приговор Бадасяну, назначив ему год исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработка в доход государства. Два других фигуранта - Александр Кобец и Андрей Гаев - получили по полтора года исправительных работ и также 10 процентов удержания от зарплаты. Во время прений сторон прокурор просил назначить лжесвидетелям 1 год и 10 месяцев исправительных работ. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Подсудимые настаивали на своей невиновности.

В прошлом году Теван Бадасян на процессе по делу о смертельном ДТП по вине Михаила Ефремова рассказал, что вечером перед аварией он шел по Плотникову переулку и видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье Jeep Grand Cherokee с "красивым блатным" номером 808. По словам Бадасяна, он не смог детально разглядеть мужчину, потому что уже были сумерки, но - это был точно не Ефремов. Однако во время просмотра судом записей с камер видеонаблюдения никого кроме Ефремова, садившегося в машину ни суд, ни адвокаты не увидели. Другой свидетель - Александр Кобец - рассказал в суде, что, когда он подошел к машине сразу после аварии, на водительском сиденье был не Ефремов, а другой мужчина около 40 лет. Его приятель Андрей Гаев сообщил, что видел, как с пассажирской стороны вышел то ли сонный, то ли нетрезвый человек, и это был - Ефремов. Остальные свидетели, которых было больше, рассказали, что за рулем в момент аварии был именно актер. На многочисленных видео, снятых очевидцами сразу после аварии, ни Кобца, ни Гаева почему-то не оказалось.

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