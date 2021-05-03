У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи

С третьего апреля, православные христиане вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей.

Ожидается, что в сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. Богослужение начнется в 10 утра, со ссылкой на пресс-службу предстоятеля Русской православной церкви пишет РИА Новости.

Согласно традициям, христиане ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему.

В связи с пандемией коронавируса многие приходы организуют онлайн-трансляцию богослужений. Сами церковные службы, как отмечают в патриархии, проходят с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.