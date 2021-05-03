Пандемия вынудила человечество провести масштабный эксперимент с удаленной формой работы и теперь, по мере набирающей обороты вакцинации и постепенного смягчения ограничений в разных странах, перед работодателями встает вопрос - как и где трудиться их сотрудникам в обозримом будущем?

Рабочее место на пляже с видом на океан? Именно так Гавайи зазывают удаленщиков из других штатов. Фото: iStock

Удаленщик заменит туриста

В Великобритании недавний опрос ассоциации CIPD показал, что, по мнению 71 процента работодателей, "удаленка" либо увеличила производительность сотрудников, либо никак на ней не отразилась. Поэтому, как выяснили социологи Institute of Directors, 63 процента руководителей планируют разрешить подчиненным трудиться из дома от одного до четырех дней в неделю, а некоторым позволят даже самостоятельно определять часы работы. Если говорить о самих британцах, желающих навсегда забыть об офисной жизни не так много - только каждый десятый хотел бы полностью перейти на дистанционный формат.

Прощаться с этой формой работы не планируют и в США, где, по данным доклада платформы Upwork, в 2021 году работать удаленно будет каждый четвертый житель. Поэтому многие компании продолжают адаптироваться к этим реалиям с учетом полученного за прошлый год опыта. Например, руководство Marketing Refresh сократит до минимума число рабочих видеозвонков, считая, что их избыточность вредит производительности. По данным сайта Remoters, многие организации устраивают "виртуальные перерывы на кофе", чтобы поддерживать дружескую атмосферу в коллективе.

Пандемия породила и совершенно новый феномен - страдающие от отсутствия гостей туристические уголки буквально охотятся на удаленщиков. Власти Гавайских островов разработали программу Movers & Shakas для американцев из других штатов, работающих дистанционно. Им предлагают приехать на Гавайи и работать на свою компанию оттуда, а принимающая сторона при этом берет на себя расходы на перелет и гарантирует скидку на проживание в местных отелях. Взамен участники программы будут в разных формах консультировать местные стартапы или выделять время на волонтерскую работу. Получается, заработанные в других штатах деньги такие переселенцы будут тратить на Гавайях, тем самым компенсируя местному турбизнесу убытки от туристического простоя, а заодно поддержат своим опытом местный бизнес.

Бюрократа гонят в офис

А вот в Италии эксперимент с удаленной работой для многих провалился, страна оказалась не готова к ее массовому внедрению. Главным образом виной тому так называемое "цифровое неравенство", ведь скорость и охват интернета в Италии, увы, оставляют желать лучшего. Кроме того, как показала пандемия, у многих итальянцев нет дома собственных компьютеров и ноутбуков, принтеров и сканеров. И если частные компании смогли оперативно обеспечить сотрудников необходимой техникой и теперь планируют сохранить разные формы удаленки, то госучреждения с этой задачей справляются с трудом. В результате чего итальянская бюрократия начала работать еще медленнее, чем до вируса, создавая гражданам дополнительные проблемы.

Чтобы "гарантировать жителям Апеннин регулярный и эффективный сервис" правительство дало локальным администрациям карт-бланш, позволив им самостоятельно принимать решения по удаленной работе вплоть до полного отказа от нее.

Пока же это все обсуждается, итальянцы придумывают компромиссные варианты. Житель Милана Габриеле Ницци создал набирающий популярность портал Near Home Woking, на котором как государственные, так и частные компании могут забронировать для своего сотрудника место в так называемом локальном офисе. Он будет находиться не далее 15 минут от дома сотрудника. По словам Ницци, такая форма работы поможет сэкономить время, даст возможность быть рядом с домом и школой, где учатся дети, ходить на работу пешком, сокращая количество вредных выбросов и не терять при этом связь с внешним миром. Миланская мэрия уже заинтересовалась этой инновационной идеей, согласившись выделить под нужды своих сотрудников муниципальные офисы, разбросанные по всему городу.

Место без привязки

Во Франции с "обязаловкой" по дистанционной форме работы, за нарушение которой еще недавно штрафовали на сумму до 15 тысяч евро, скоро будет покончено. С 9 июня работодатели будут сами решать, что делать с "удаленкой".

Небольшие компании, особенно стартапы, полностью адоптировались к этой форме работы и не собираются от нее отказываться. К примеру, столичное страховое агентство Easyblue и после окончания санитарного кризиса планирует 100-процентно работать в таком режиме. Причем некоторые сотрудники намереваются перебраться за город, где жизнь дешевле и вольготнее. Но каждый квартал директор будет вызывать подчиненных в Париж с тем, чтобы в течение нескольких дней они могли бы общаться между собой.

Ведь, как выявил опрос Французского института по изучению общественного мнения IFOP, 55 процентов людей приходит в офис не только для работы, но и для общения, порой неформального. Особенно это важно для молодежи. По мнению экспертов, ни в коем случае нельзя забывать о том, что офисы - это пространство, где создается связь сотрудников с предприятием, рождаются общие идеи, повышается мотивация, а значит, в конечном итоге и производительность.

Пандемия породила множество идей по гибридным формам работы - от аренды места для сотрудника рядом с его домом до переезда на экзотические острова

Это понимают в больших корпорациях, где склоняются к гибридной форме работы. Например, в телекоммуникационной компании ALE предложат сотрудникам смешанный вариант: несколько дней в неделю работать в офисе, а остальные - дома. Причем без каких-либо ограничений в ту или другую строну. Как считает начальник отдела кадров компании Эрик Лешелар, "удаленная работа осложняет управление компанией, не дает в полной мере понимать настроения людей".

Наконец, полагают эксперты, изменится отношение к рабочему месту. В новых условиях его не будут закреплять за кем-то конкретно, а станут относиться как к обычному средству производства, которым может воспользоваться любой сотрудник, оказавшийся в офисе.