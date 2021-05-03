Умер актер из "Весны на Заречной улице" Жан Мельников

Актер театра, кино, ТВ и педагог Жан Мельников скончался 2 мая на 85-м году жизни в Днепре. Об этом сообщил в Facebook его сын Андрей. Без указания причин смерти.

"Отец!!! Ты самый лучший Папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас всё!!! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы Благодарим тебя, и очень скучаем", - написал он.

Жан Александрович Мельников родился в 1936 году в Днепропетровске. Сниматься начал в 50-х: "Педагогическая поэма", "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетние", "Преступление со многими неизвестными".

В 1977-м получил звание народного артиста Украины, в 2007-м был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.