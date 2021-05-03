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03.05.2021 17:06
Рубрика: Общество

Университет "Сириус" открывает набор в магистратуру и аспирантуру

Текст: Мария Агранович
Осенью 2021 года в Научно-технологическом университете "Сириус" открывается набор на очное обучение в магистратуре и аспирантуре.

Начало приема документов - 1 июня, занятия начнутся в сентябре.

Чему будут учить? Программы открываются по направлениям "Генетика", "Биоинформатика", "Финансовая математика", "Робототехника" и "Когнитивные исследования".

"Все они разработаны ведущими учеными, с учетом актуальных запросов индустрии и в соответствии с последними тенденциями", - отметили в НТУ "Сириус".

Для претендентов доступно 100 мест в магистратуре и 32 места в аспирантуре.

Обучение бесплатное.

Важно: всех студентов ждут практические занятия на базе уникальной инфраструктуры университета, а все без исключения магистранты и аспиранты будут включены в реальные научно-технологические проекты по внедрению разработок.

Фото: пресс-службы образовательного центра "Сириус"
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Например, уже сейчас в "Сириусе" ученые изучают патогенез COVID-19 и разрабатывают соединения, способные препятствовать входу вируса SARS-CoV-2 в клетку. Другой коллектив занимается исследованием генетической истории древнего населения Русской равнины: возможно, получится проследить историю освоения европейской части России от каменного века до Средневековья.

Студенты смогут "влиться" в эти, уже работающие группы ученых, а кроме обязательных дисциплин выбрать дополнительные модули и выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Например, в рамках магистерской программы по генетике можно углубиться в генетику человека или агрогенетику животных или растений.

Магистранты и аспиранты после обучения смогут претендовать на работу в компаниях-партнерах НТУ "Сириус".

Например, их наверняка примут на работу в консультативно-диагностический многопрофильный медицинский центр, который в ближайшее время появится на федеральной территории "Сириус".

Общество Образование

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