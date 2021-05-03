Уоррен Баффет назвал имя своего преемника

Один из богатейших людей мира Уоррен Баффет назвал имя человека, который придет ему на смену в качестве главы холдинга Berkshire Hathaway. Как передает CNBC, им станет нынешний вице-председатель компании Грег Абель.

"Совет директоров договорился, что если сегодня со мной что-то произойдет, то Грег станет тем человеком, который возьмет все на себя на следующее утро", - отметил сам бизнесмен.

Как обращает внимание телеканал, в последние годы СМИ неоднократно поднимали вопрос, кто может стать преемником Баффета. Рассматривались две кандидатуры: Абель и второй вице-председатель Аджит Джайн. Оба заняли свои должности в 2018 году. До сих пор Баффет не называл имени того, кто сменит его во главе Berkshire Hathaway.

По его словам, решение он принял исходя из возраста кандидатов. Абель на 10 лет моложе своего коллеги, ему 59, в то время как Джайну уже 69 лет.