Утверждены параметры второго этапа расширения БАМа и Транссиба

Правительство определило параметры второго этапа расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей. Паспорт инвестиционного проекта утвержден и подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза - до 180 млн т в год, а сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении "Запад - Восток" - сократиться до 7 суток.

Первый этап модернизации двух веток должен завершиться в этом году. Суммарно должно быть построено около 670 км путей. На втором этапе - более 1300 км. В целом до 2024 года объём финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей.

График достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован исходя из структуры грузопотоков, технической оснащённости и технологии работы. Всего в нём 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах.