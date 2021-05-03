Утверждены параметры второго этапа расширения БАМа и Транссиба

Новости

Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров "Спартака" 12:09
Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений 11:36
Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек 11:12
В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП 11:12
В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками 10:44
Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы 10:20
На Камчатке девочка упала со скалы 09:29
Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо 08:05
Полицейские в США проигнорировали вакцинацию 07:58
Более миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита 07:32
Эксперт перечислил риски при покупке долларов 06:48
Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
В Греции с сегодняшнего дня открываются рестораны и кафе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Утверждены параметры второго этапа расширения БАМа и Транссиба

Текст: Сергей Тихонов
Правительство определило параметры второго этапа расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей. Паспорт инвестиционного проекта утвержден и подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: iStock
Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань

Пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза - до 180 млн т в год, а сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении "Запад - Восток" - сократиться до 7 суток.

Первый этап модернизации двух веток должен завершиться в этом году. Суммарно должно быть построено около 670 км путей. На втором этапе - более 1300 км. В целом до 2024 года объём финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей.

График достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован исходя из структуры грузопотоков, технической оснащённости и технологии работы. Всего в нём 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство

Главное сегодня

Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений
МВД Беларуси раскрыло детали дела о госперевороте
Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая