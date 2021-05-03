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Рубрика: В мире

В Чаде сформировано временное правительство

Сорок министров вошли во временное правительство, сформированное в Чаде военным советом. Большинство из них сохранили свои должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Gaston Brito/Getty Images
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Напомним, 20 апреля в Чаде скончался 68-летний президент Идрис Деби. Военные распустили парламент и правительство и сформировали Переходный военный совет, который возглавил сын покойного главы государства. Через полтора года в стране должны пройти выборы.

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