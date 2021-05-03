В Чаде сформировано временное правительство

Сорок министров вошли во временное правительство, сформированное в Чаде военным советом. Большинство из них сохранили свои должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Возглавляет временный кабинет Бахими Бадаки Альберт, минздравом руководить будет Джидди Сугуди.

Напомним, 20 апреля в Чаде скончался 68-летний президент Идрис Деби. Военные распустили парламент и правительство и сформировали Переходный военный совет, который возглавил сын покойного главы государства. Через полтора года в стране должны пройти выборы.