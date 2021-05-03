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03.05.2021 17:55
Рубрика: В мире

В Дании отказались от использования вакцины Johnson & Johnson

Текст: Юрий Когалов

Власти Дании приняли решение отказаться от использования вакцины от коронавируса, разработанной американской компаний Johnson & Johnson. Как пишет газета Politiken со ссылкой на собственные источники, об этом сегодня депутатов парламента проинформировал министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Как отмечает издание, решение исключить препарат Johnson & Johnson из программы по вакцинации было принято по тем же причинам, по которым ранее в Дании отказались от применения вакцины AstraZeneca. Оба лекарственных средства приводили к довольно редкому побочному эффекту - в результате их применения у людей начинали образовываться "необычные тромбы".

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Примечательно, что Дания заказала 8 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, и отказ от нее сдвинет сроки вакцинации взрослого населения страны.

Напомним, 14 апреля Копенгаген принял решение отказаться от использования препарата AstraZeneca, а также воздержаться на какое-то время от использования вакцины Johnson & Johnson - по просьбе самого разработчика. Две недели американской компании понадобились, чтобы исследовать выявленные случаи тромбоза. На этот период применение препарата было приостановлено. И хотя впоследствии власти США заявили, что вакцину можно использовать, в Дании решили не рисковать.

Впрочем, в Управлении здравоохранения и лекарственных средств Дании не исключают, что и AstraZeneca, и Johnson & Johnson могут вновь включить в программу вакцинации, если в стране будет отмечена новая волна коронавируса, эпидемиологическая ситуация ухудшится настолько, что риски их применения не сравнятся с преимуществами, которые они могут дать.

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