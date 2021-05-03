В Риге решили закрыть 9 мая доступ к памятнику Освободителям

Сразу несколько латвийских политических партий выразили протест решению властей Риги огородить территорию около Памятника Освободителям Риги и ограничить дорожное движение в окрестностях парка Победы на 8 и 9 мая.

Традиционно тысячи рижан приходят к этому памятнику, чтобы возложить к его подножию цветы. Точно также люди хотели отметить День Победы и в этом году. Поэтому решение властей ввести ограничения на посещение памятных мест вызвало бурю негодования и злости у местных жителей и политиков.

Как сообщает агентство LETA, партия "Согласие" и "Русский союз Латвии" высказали свой протест решению властей Риги.

"Пандемия не повод для политических игр и необоснованных запретов", - заявили в РСЛ.

Политики намерены добиваться открытия прохода к Памятнику Освободителям Риги.

Мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков с возмущением отметил: "Памятник Освободителям не может быть закрыт в День Победы ни при каких условиях".

И призвал завалить памятник цветами.

Как сообщают местные СМИ, латвийские депутаты намерены провести переговоры в властями Риги и полицией по вопросу отмены введённых на праздничные дни ограничений.