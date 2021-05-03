В России научились получать до шести урожаев картофеля в год

Новости

Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
Греческие таверны, рестораны и кафе вернутся к работе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
На Ростральных колоннах Петербурга зажгли факелы в честь победы "Зенита" 02.05.2021
Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства 02.05.2021
В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек 02.05.2021
Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП 02.05.2021
Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 02.05.2021
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 02.05.2021
Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом 02.05.2021
В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 02.05.2021
Российская команда не попала в призеры гонки «6 часов Спа» 02.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 02.05.2021
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 02.05.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 02.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В России научились получать до шести урожаев картофеля в год

Текст: Татьяна Карабут
Российские ученые ФИЦ Биотехнологий РАН создали вертикальную ферму для ускоренного производства оздоровленного семенного картофеля, в которой можно выращивать до шести урожаев в год. Специалисты уже получили первые коммерческие заказы от крупных производителей, сообщили в центре.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Принцип работы фермы - в сочетании цифровых технологий и органического земледелия. Здесь используется динамическое освещение, система автоматического полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества растение получает из специального субстрата. Выращивание в таких условиях не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения болезнями.

Фото: iStock
Эксперт объяснила, из-за чего становится вредной вареная картошка

Рынок картофеля в России испытывает дефицит в оздоровленном семенном материале отечественного производства. Большую часть посевного материала крупные фермеры и переработчики завозят из-за границы. Пандемия и закрытие границ обострили необходимость наличия собственных технологий воспроизводства семенного материала, пояснили "РГ" идею проекта в ФИЦ.

Там рассказали, что первые заказчики - производители, которые выращивают картофель, который идет на переработку - в чипсы, картофель-фри. Производство этой продукции требует очень высокого качества сырья, его стандартизации, сортовой чистоты.

В еду тоже можно использовать такой семенной картофель. Но для обычного потребителя это весьма дорого, так как рыночная стоимость одного миниклубня оздоровленного картофеля размером более 2 см 20-30 рублей за штуку.

"Использование исходного оздоровленного материала картофеля для выращивания в личных целях на приусадебных участках также оправдано, - считают в ФИЦ. - Во-первых, можно выбрать и размножить интересующий потребителя сорт, подтвержденный документально, а также гарантированно получать высокие урожаи на ближайшие 4-5 лет возделывания при соблюдении правильной агротехники".

По подсчетам ученых, себестоимость производства (складывается из стоимости электроэнергии, аренды и зарплаты) такого картофеля для Новой Москвы составляет менее 50% от рыночной стоимости миниклубней. Окупаемость капитальных затрат на создание такой фермы при такой технологии составляет 2-3 года.

Сейчас ученые работают над аналогичными проектами вертикальных ферм по выращиванию эфиромасличных культур - в частности, лаванды и розы. Намечены исследования по технологии ускоренной вегетации в условиях вертикальной сити-фермы зеленых (базилик), овощных культур (томат, перец) и лекарственных растений, добавили в ФИЦ.

Экономика АПК

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая