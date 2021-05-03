В России научились получать до шести урожаев картофеля в год

Российские ученые ФИЦ Биотехнологий РАН создали вертикальную ферму для ускоренного производства оздоровленного семенного картофеля, в которой можно выращивать до шести урожаев в год. Специалисты уже получили первые коммерческие заказы от крупных производителей, сообщили в центре.

Принцип работы фермы - в сочетании цифровых технологий и органического земледелия. Здесь используется динамическое освещение, система автоматического полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества растение получает из специального субстрата. Выращивание в таких условиях не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения болезнями.

Рынок картофеля в России испытывает дефицит в оздоровленном семенном материале отечественного производства. Большую часть посевного материала крупные фермеры и переработчики завозят из-за границы. Пандемия и закрытие границ обострили необходимость наличия собственных технологий воспроизводства семенного материала, пояснили "РГ" идею проекта в ФИЦ.

Там рассказали, что первые заказчики - производители, которые выращивают картофель, который идет на переработку - в чипсы, картофель-фри. Производство этой продукции требует очень высокого качества сырья, его стандартизации, сортовой чистоты.

В еду тоже можно использовать такой семенной картофель. Но для обычного потребителя это весьма дорого, так как рыночная стоимость одного миниклубня оздоровленного картофеля размером более 2 см 20-30 рублей за штуку.

"Использование исходного оздоровленного материала картофеля для выращивания в личных целях на приусадебных участках также оправдано, - считают в ФИЦ. - Во-первых, можно выбрать и размножить интересующий потребителя сорт, подтвержденный документально, а также гарантированно получать высокие урожаи на ближайшие 4-5 лет возделывания при соблюдении правильной агротехники".

По подсчетам ученых, себестоимость производства (складывается из стоимости электроэнергии, аренды и зарплаты) такого картофеля для Новой Москвы составляет менее 50% от рыночной стоимости миниклубней. Окупаемость капитальных затрат на создание такой фермы при такой технологии составляет 2-3 года.

Сейчас ученые работают над аналогичными проектами вертикальных ферм по выращиванию эфиромасличных культур - в частности, лаванды и розы. Намечены исследования по технологии ускоренной вегетации в условиях вертикальной сити-фермы зеленых (базилик), овощных культур (томат, перец) и лекарственных растений, добавили в ФИЦ.