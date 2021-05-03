В Шанхае стартовали кампания по стимулированию потребления и шопинг-фестиваль

Замначальника отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении на церемонии открытия подчеркнул, что мощные потребительские возможности на протяжении многих лет выступают главной движущей силой экономического роста КНР. Медиакорпорация Китая прилагает активные усилия и применяет различные способы для содействия восстановлению потребления и спроса и высвобождению потенциала, способствуя формированию новой модели развития. В прошлом году Медиакорпорация Китая и министерство коммерции КНР впервые совместно провели акцию "Всекитайский месяц стимулирования потребления", что значительно повысило доверие потребителей на фоне эпидемии COVID-19. В новом сезоне потребления Медиакорпорация Китая будет и далее, используя свою коммуникационную мощь в качестве одного из ведущих СМИ мирового уровня, повышать влияние и роль акции, и способствовать развитию Шанхая как центра потребления международного уровня.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао на церемонии заявил, что министерство коммерции КНР и другие пять ведомств на уровне министров совместно решили организовать Всекитайский месяц по стимулированию потребления 2021 года, чтобы пробудить активность рынка, раскрыть потенциал и укрепить позитивные тенденции потребления. В ходе акции будут организованы более 1300 мероприятий в разных городах и районах страны.

Мэр Шанхая Гун Чжэн искренне приветствовал и пригласил потребителей со всего мира в Шанхай, чтобы участвовать в мероприятиях и ощутить очарование мегаполиса, воспользоваться огромным потенциалом потребительского рынка Китая и Шанхая.

Согласно официальной статистике, общая сумма потребительских платежей за 2 часа (с 20:00 до 22:00 1 мая) в Шанхае, совместно предоставленная China UnionPay, Alipay и WeChat Pay, превысила 2 миллиарда юаней. Напомним: чтобы преодолеть отметку в 2 миллиарда юаней во время первого фестиваля Double Five, потребителям понадобилось почти на час больше времени - 2 часа 57 минут.