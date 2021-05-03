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В Windows 10 появится долгожданная функция

Текст:   Антон Благовещенский
03.05.2021,  
14:55
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Обновление Windows 10 с кодовым названием Sun Valley, которое Microsoft собирается сделать доступным для всех уже грядущей осенью, порадует владельцев AirPods и других наушников, использующих кодек AAC.

Именно в крупном осеннем апдейте будет реализована полноценная поддержка этого кодека, которая обеспечит более качественную поддержку всех AAC-устройств. В настоящее время Windows 10 поддерживает кодеки AptX и SBC.

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Звук, по словам разработчиков, станет более качественным, а испытать новшество могут бета-тестеры - для этого им надо установить инсайдерскую сборку с номером 21370.

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