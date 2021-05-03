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03.05.2021 13:24
Рубрика: Общество

Ветераны разведки посетили квартиру-музей балерины Галины Улановой

Текст: Николай Долгополов
Что общего между столь далекими балетом и разведкой? Разве лишь то, что мемориальная квартира Галины Улановой была открыта 20 декабря 2004 года - как раз в День работника безопасности. Родство слабое и совсем не очевидное. Но ветераны СВР приходят сюда, в квартиру высотки на Котельнической набережной, уже не в первый раз.

И в этом святом месте для всех поклонников балета и его лучшей балерины Галины Сергеевны Улановой они не чужие. Некоторые бывали на гастрольных спектаклях Большого театра и его примы за границей. Другие аплодировали лучшей балерине ХХ века на спектаклях в Москве и в Питере. Роднит представителей редкой профессии с великой Галиной Сергеевной и природная скромность, преданность любимому делу, увлеченность творчеством.

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости
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Именно так, ибо, выполнив долг перед Родиной, многие смогли, уже выйдя в отставку, всерьез заняться любимыми увлечениями. Сколько же среди разведчиков художников и музыкантов, писателей и поэтов. И осмотрев в очередной раз квартиру с прекрасными подарками Улановой, прилетавшими сюда со всего мира от ее поклонников, выслушав рассказ хранительницы музея, балерины, критика, преподавателя Оксаны Карнович, люди разведки почтили память балерины своим творчеством.

Спел песню, аккомпанируя на клавесине, подполковник в отставке Александр Иванович Мудрагей, руководитель одного из художественных объединений ветеранов разведки. Оказывается, эта его мелодия получила приз на международном фестивале. О войне и не только пели, читали стихи другие разведчики.

Сколько любви, тревоги в стихах разведчицы-нелегала Г.В. Даже не предполагал, что она, художник, отдает дань и философской поэзии, так ритмично прозвучавшей в ее исполнении. А еще Г.В., во что, впрочем, легко поверить после стольких ее лет вдали от Родины, великолепный переводчик. Подарили мне пока не изданный трактат - сложнейший перевод с немецкого.

Оксана Селиванец совсем не разведчица. Но балерину, исполняющую афишные партии в спектаклях "Кремлевского балета", тема разведки интересует. Она гостья на творческих вечерах разведчиков, на презентациях книг, им посвященных. А на небольшой площади главной комнаты квартиры-музея Улановой исполнила танец из "Лебединого".

Наш вечер, неторопливый и спокойный, стал действительно творческим. Кто знает, когда придет пора вновь посетить мемориальный музей-квартиру народной артистки СССР Галины Сергеевны Улановой. Быть может, предстоят ремонт, реставрация. А это посещение запомнилось…

Общество История Блокнот Долгополова

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