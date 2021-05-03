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03.05.2021 19:26
Рубрика: В мире

Власти Нью-Дели обратились за помощью к армии

Текст: Максим Макарычев
Власти индийской столицы Нью-Дели обратились за помощью к армии, поскольку город безуспешно борется со второй, опустошительной, волной случаев заболевания COVID-19. Правительство Нью-Дели хочет, чтобы армия руководила учреждениями по уходу за инфицированными и отделениями интенсивной терапии. Больницы в городе находятся в кризисном состоянии, с заполненными койками реанимации и острой нехваткой медицинского кислорода.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По всей Индии число заболевших с начала пандемии приближается к 20 миллионам. В стране регистрируется более 300 тысяч новых случаев в день в течение почти двух недель подряд, а число смертей составляет 220 тысяч человек, констатирует ВВС. Эксперты говорят, что общее количество случаев заболевания COVID-19 и смертей в Индии, вероятно, намного выше, ссылаясь на отсутствие тестов и пациентов, умирающих дома без осмотра врачей. Власти Нью-Дели в эти выходные сообщили о рекордных ежедневных смертях в столице - более 400 человек. В связи с этим чиновники хотят, чтобы армия обеспечила медицинское обслуживание с кислородными установками для около 10 тысяч пациентов и еще тысячи отделений интенсивной терапии.

Фото: Идрис Мухамед/РИА Новости
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Заместитель главного министра столичного правительства Маниш Сисодия сказал, что здравоохранение "перегружено, и это будет своевременная помощь народу Дели, если на министерство обороны, располагающее значительными ресурсами, будет возложена ответственность за обеспечение и управление ресурсами медицинских учреждений". Он также запросил у военных срочную помощь с транспортировкой столь необходимого пациентам кислорода.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал неоднократно заявлял, что город не получает достаточно кислорода от федерального правительства, которое распределяет кислородные квоты между штатами. Но федеральные чиновники отрицают дефицит, заявляя, что эта проблема связана с исключительно с его транспортировкой. Индия производит тысячи тонн кислорода в день, но некоторые эксперты говорят, что сокращение поставок происходит из-за отсутствия инвестиций в распределительные сети.

Больницы Нью-Дели вынуждены прибегать к рассылке SOS-сообщений в социальных сетях для обеспечения поставок кислорода. Для жителей часы, проведенные в очередях, чтобы пополнить портативные канистры, стали частью повседневной жизни. Больницы просят поставить им кислород, так как от его недостатка умирает все больше пациентов. "Это битва, в которой мы сражаемся каждый день", - сказал доктор Гаутам Сингх, управляющий больницей Шри Рам Сингха добавив, что половина сотрудников больницы каждый день ездит с баллонами, чтобы заправить их, переезжая из одного места в другое.

Серьезные проблемы с кислородом существуют и за пределами столицы. В южном штате Карнатака 24 человека умерли в одной больнице, но правительство опровергло сообщения о том, что все они умерли из-за нехватки кислорода.

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