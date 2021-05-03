Во ВНИИ труда рассказали, какие периоды засчитают в стаж безработным

Некоторые периоды, в течение которых человек не работал, засчитываются в счет будущей пенсии. Какие именно, "Российской газете" рассказали во ВНИИ труда.

"На размер пенсии влияет не только то время, когда человек работал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страховые взносы, но и так называемые нестраховые периоды", - пояснили в пресс-службе организации. За основные из них начисляются пенсионные коэффициенты. Это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности.

Например, пенсионные коэффициенты человек получает в период ухода за детьми до 1,5 лет. Так, один год ухода за первым ребенком стоит 1,8 балла, за вторым - 3,6, а за третьим ребенком - уже 5,4, то есть, в три раза больше, чем за первым. Причем нестраховой период могут засчитать как маме, так и папе. Однако он ограничен шестью годами, то есть баллы в счет пенсии по уходу за ребенком можно получить за четыре периода продолжительностью по 1,5 года - не более.

Год службы в армии по призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента. Столько же стоит уход за нетрудоспособным человеком: восьмидесятилетним человеком, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы. Заработать 1,8 пенсионных балла за один год может и супруга военнослужащего по контракту, если она проживала с ним в такой местности, где не было возможности трудоустроиться. Однако нестраховой период, который ей засчитают в счет пенсии, не может длиться более пяти лет в общей сложности.

Столько же могут не работать супруги работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения за рубеж. Однако за каждый год им начислят один пенсионный коэффициент.

Для сравнения в 2020 году официально трудоустроенные граждане, которые получали зарплату 25 тысяч рублей, заработали 2,32 пенсионных коэффициента. Их количество напрямую зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд за работника, а она, в свою очередь, определяется размером заработной платы.

Кстати, для выхода на страховую пенсию в 2021 году при достижении пенсионного возраста должно быть накоплено не менее 21 пенсионного коэффициента.