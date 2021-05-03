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03.05.2021 19:56
Рубрика: Общество

Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованиям китайских и американских ученых, временное повышение уровня загрязнения воздуха может ухудшить память и мышление у пожилых мужчин, а кратковременные выбросы загрязненных частиц в воздухе могут нанести вред здоровью мозга.

Фото: REUTERS
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Исследователи из США и Китая собрали результаты множественных когнитивных тестов почти тысячи мужчин, живущих в районе Большого Бостона, и сравнили их с местными уровнями PM2,5s - взвешенных в воздухе частиц размером менее 2,5 микрометра. Мужчины, участвовавшие в исследовании, были белыми и имели средний возраст 69 лет, отмечает Guardian. Ученые обнаружили, что когнитивные (мыслительные) способности мужчин упали после повышения уровня загрязнения воздуха в течение месяца до тестирования, даже когда пиковые уровни оставались ниже пороговых значений безопасности для токсичного воздуха, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и национальными регулирующими органами. Полученные данные, отмечается в исследовании, доказывают то, что воздействие мелких твердых частиц в воздухе, в основном из-за дорожных транспортных средств и промышленности, вредно не только для сердца и легких, но и для чувствительных нервных тканей в головном мозге.

В статье для журнала Nature Aging ученые описывают, как более высокие уровни PM2,5 за четыре недели до тестирования были связаны с ухудшением когнитивных функций при выполнении различных задач, от запоминания слов до запоминания чисел и беглости речи. Эффект был очевиден даже тогда, когда концентрация PM2,5 оставалась ниже 10 микрограммов на кубический метр - рекомендованный уровень ВОЗ, который регулярно превышается в крупных мегаполисах мира. Исследователи также обнаружили доказательства того, что на результаты тестов в меньшей степени влияло краткосрочное повышение загрязнения воздуха, если мужчины принимали аспирин или другие лекарственные средства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, известные как НПВП. "Наше исследование показывает, что кратковременное воздействие загрязнения воздуха может быть связано с краткосрочными изменениями когнитивной функции и что НПВП могут изменить эту взаимосвязь", - пишут авторы. Согласно одной из версий, такие обезболивающие могут помочь, уменьшив воспаление, которое вызывается попаданием мелких частиц в мозг.

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