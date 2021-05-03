Вышел трейлер новых фильмов Marvel: первые кадры "Вечных" с Джоли

Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Студия Marvel выпустила общий трейлер грядущих фильмов своей киновселенной.
В ролике кратко описываются события прошлых кинолент, после чего обозначается расписание будущих проектов.
Впервые демонстрируются кадры картины "Вечные" с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек. Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.
Кроме того, сиквел "Черной пантеры" теперь обрел подзаголовок "Ваканда Навсегда", старт проката назначен на июль 2022-го
"Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи", - подписали видео в Marvel, зазывая зрителей обратно в кинотеатры.