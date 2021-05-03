Новости

Вышел первый тизер "1899" - нового сериала авторов "Тьмы" 18:21
Вышел русский тизер продолжения "Декстера" 18:04
Актера Олега Вавилова увезли в больницу со спектакля 17:58
Вышел трейлер режиссерского дебюта Кристофа Вальца 17:51
Умер актер из "Весны на Заречной улице" Жан Мельников 17:43

Вышел трейлер новых фильмов Marvel: первые кадры "Вечных" с Джоли

Новости
    03.05.2021, 18:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Фото: youtube.com/ MARVEL Россия

Студия Marvel выпустила общий трейлер грядущих фильмов своей киновселенной.

Фото: kinopoisk.ru
Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel

В ролике кратко описываются события прошлых кинолент, после чего обозначается расписание будущих проектов.

Впервые демонстрируются кадры картины "Вечные" с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек. Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.

Кроме того, сиквел "Черной пантеры" теперь обрел подзаголовок "Ваканда Навсегда", старт проката назначен на июль 2022-го

"Мир меняется. Но кое-что не изменится никогда: мы все часть одной большой семьи", - подписали видео в Marvel, зазывая зрителей обратно в кинотеатры.

Новости

На ведущую "Ревизорро" Милас завели уголовное дело после поножовщицы 02.05.2021
Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас изрезала ножом подругу 02.05.2021
Умерла лауреатка премии "Оскар" актриса Олимпия Дукакис 02.05.2021
Вышел новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти" 02.05.2021
⧣ США
Фото: instagram.com/ dcuverse
Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC 01.05.2021
Вышел русский трейлер финала пятого сезона "Люцифера" 01.05.2021
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 01.05.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel 01.05.2021
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 01.05.2021
Фото: главную героиню новых "Трансформеров" сыграет темнокожая актриса 30.04.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел финальный русский трейлер продолжения "Кролика Питера" 29.04.2021
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 28.04.2021
Вышел трейлер политического триллера с Эндрю Скоттом "Осло" 27.04.2021