Анджелину Джоли показали в образе супергероини из "Вечных" Marvel

Пока в кинотеатрах из-за пандемии не выходит крупных блокбастеров, где-то в Marvel Studios ждут своего прокатного часа три уже отснятые ленты, одна из которых - "Вечные".

Художник с ником ultraraw26 в своем Instagram-аккаунте представил и визуализировал, как может выглядеть в будущей картине Тена, роль которой исполнила Анджелина Джоли.

Аудитория оценила новый образ положительно, отметив что актриса в супергеройском амплуа смотрится очень естественно и органично.

О сюжете "Вечных" очень мало информации - история, разворачивающаяся после событий фильма "Мстители: Финал", раскроет существование новой команды сверхлюдей, который тайно жили на Земле тысячелетиями.

Напомним, что изначально фильм должен был выйти еще 6 ноября 2020 года, но по уже тривиальным причинам премьера перенесена на следующую осень.