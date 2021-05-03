Вышел трейлер режиссерского дебюта Кристофа Вальца

В Сети появился трейлер ленты "Худший брак в Джорджтауне" (Georgetown), которой дважды лауреат премии "Оскар" актер Кристоф Вальц дебютирует в режиссуре "большого кино". Параллельно играя в картине главную мужскую роль.

Ролик доступен на YouTube-канале компании Paramount Pictures.

Вальц сыграл авантюриста-карьериста, который совершенно очаровал богатую и влиятельную вдову вдвое старше себя и с ее помощью сделал политическую карьеру. И лишь когда женщину нашли мертвой, вскрывается паутина лжи, которую прощелыга плел десятилетиями.

Сценарист - Дэвид Обёрн ("Дом у озера", "Ангелы Чарли" 2019 года). В других ролях: Ванесса Редгрейв, Аннетт Бенинг, Кори Хоукинс, Дэн Летт.

Премьера картины состоялась на фестивале Tribeca еще в 2019 году. Когда фильм увидит российский зритель, пока не известно.