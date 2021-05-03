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03.05.2021 18:50
Рубрика: Власть

Духовушка бьет наповал

За переделку и сбыт незаконных стволов могут удвоить наказание
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8446)
Сроки лишения свободы за незаконный оборот оружия могут быть значительно увеличены. А некоторые действия подпольных "оружейников" законодатели готовы приравнять к подготовке к террористическому акту.
Этот старинный пистолет вполне может быть признан особо опасным. Фото: РИА Новости Этот старинный пистолет вполне может быть признан особо опасным. Фото: РИА Новости
Этот старинный пистолет вполне может быть признан особо опасным. Фото: РИА Новости

Депутаты-"единороссы" внесли в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".

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И без того весьма суровые статьи УК - 222, 222.1, 223 и 223.1 - весьма "потяжелеют". Причем некоторые - в два и более раза. Речь идет о статьях, предусматривающих наказания за незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Что важно, сбыт оружия может стать отдельным составом преступления. И если за приобретение, передачу, хранение, перевозку или ношение оружия сейчас дают три года лишения свободы, то за торговлю нелегальными стволами можно будет сесть на все 8.

Логика здесь есть. Человек, купивший из-под полы оружие, не всегда приобретает его для какого-нибудь злодейства. Да, своей покупкой он уже нарушил закон. Но затем этот ствол останется, например, в его тайной коллекции и никогда не выстрелит. А вот продавец в таком благополучном исходе уверен быть не может. Он не знает, кому продает свое изделие - террористу, киллеру или серийному маньяку.

Особенно это касается взрывных устройств. Если хранитель или покупатель "адской машинки" получит 8 лет, то продавец - 11. Раньше все было наоборот - продавец получал наименьшие сроки. Мол, он всего лишь продавал, а убивали другие, с них и спрос. Кстати, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических веществ, приравняют к аналогичному преступлению, но уже совершенному с использованием оружия. Значит, срок отсидки увеличится.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Не спасет и кажущаяся анонимность при оружейных сделках в интернете. Авторы законопроекта предложили использование интернета считать новым квалифицирующим признаком, то есть отягчающим обстоятельством. По их данным, почти 70 процентов зарегистрированных преступлений в оружейной сфере совершено с использованием Сети. Это значит, что многие незаконные операции координируются дистанционно. В том числе - из-за рубежа.

Другая "изюминка" законопроекта - ужесточение ответственности для криминальных умельцев. Предлагается запретить назначение условного осуждения за многие преступления в сфере незаконного оборота оружия. В том числе и для владельцев подпольных мастерских. В пояснительной записке говорится, что фиксируется рост нелегального распространения огнестрельного оружия, изготовленного путем переделки из гражданского - сигнального, газового, ограниченного поражения, списанного - охолощенного или учебного. Более 60 процентов изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги.

Предлагается запретить условное осуждение за многие преступления, связанные с оборотом оружия. В том числе и для владельцев подпольных мастерских

Разработчики документа особое внимание уделяют двум видам оружия, пользующегося повышенным интересом у подпольных мастеров. Это - огнестрельное крупнокалиберное (свыше 20 миллиметров) и пневматическое оружие.

По мнению экспертов, оружие крупного калибра обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами. Даже если пуля не снаряжена взрывчаткой, ее попадание сравнимо с эффектом взрыва небольшой гранаты.

Фото: Константин Завражин
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А умельцы, переделывающие пневматику, вполне успешно усиливают у своих изделий дульную энергию с разрешенных 7,5 джоуля до свыше 25. Этого более чем достаточно для летального исхода. Как утверждают в пояснительной записке разработчики, половина случаев стрельбы из пневматики по людям и животным велась как раз из такого оружия. Но только в каждом десятом случае виновные были привлечены к уголовной ответственности за хулиганство.

Впрочем, если человек сам, добровольно, без задержаний и допросов сдаст свой арсенал, наказания он избежит.

Такой жесткий законопроект разработчики объясняют тревожной статистикой. Согласно данным МВД России и ФСБ России в 2018-2020 годах из незаконного оборота изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и боеприпасов.

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