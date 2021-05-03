Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений

Глобальная система ПРО США нарушает стратегический баланс сил в мире и провоцирует гонку вооружений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий. Это может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных", - цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова обратила внимание, что "под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ".

Более того, Вашингтон делает упор на развитие космического сегмента своей глобальной ПРО, что позволит Соединенным Штатам разместить в космосе ударные противоракетные средства и наносить обезоруживающие" удары по ракетным потенциалам тех стран, которых США относят к своим противникам (такая возможность уже прописана на доктринальном уровне).

Попытки же представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект Захарова назвала "не более чем дымовой завесой".

"В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств "быстрого высокоточного удара", - отметила официальный представитель МИД.

По ее словам, Москва неоднократно обращала внимание на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США.

"Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно ее наращивают, привлекая все новые финансовые ресурсы", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона готова к предметному и конструктивному диалогу.

"Если получится совместными усилиями найти баланс интересов, тогда можно будет говорить и о договоренностях", - заявила она, добавив, что пока Москве не ясна позиция, которую заняла по вопросам вооружения администрация Джо Байдена.