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03.05.2021 15:55
Рубрика: Власть

Захарова оценила риски отключения России от SWIFT

Текст: Юрий Когалов
В России сценарий отключения страны от международной платежной системы SWIFT пока рассматривают как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический", - отметила дипломат.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По ее словам, которые приводит RT, несмотря на отдаленность подобного развития событий, различные ведомства изучают вопрос "на предмет на минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам".

Взамен может использоваться, например, "Система передачи финансовых сообщений" Банка России.

"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами: европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", - рассказала Захарова.

По ее словам, уже налажено сотрудничество с рядом стран в вопросе использования карты "Мир".

Официальный представитель МИД подчеркнула, что это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках создания национального инструмента для осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки преждевременно.

Как ранее в интервью РИА Новости отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия имеет возможность создать аналог платежной системы SWIFT, необходимая для этого база уже существует.

"Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", - заявил министр.

А в ответ на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что эта система межбанковских расчетов не подчиняется Евросоюзу.

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