Захарова оценила риски отключения России от SWIFT

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический", - отметила дипломат.
По ее словам, которые приводит RT, несмотря на отдаленность подобного развития событий, различные ведомства изучают вопрос "на предмет на минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам".
Взамен может использоваться, например, "Система передачи финансовых сообщений" Банка России.
"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами: европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", - рассказала Захарова.
По ее словам, уже налажено сотрудничество с рядом стран в вопросе использования карты "Мир".
Официальный представитель МИД подчеркнула, что это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках создания национального инструмента для осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки преждевременно.
Как ранее в интервью РИА Новости отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия имеет возможность создать аналог платежной системы SWIFT, необходимая для этого база уже существует.
"Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", - заявил министр.
А в ответ на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что эта система межбанковских расчетов не подчиняется Евросоюзу.