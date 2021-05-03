Захарова оценила риски отключения России от SWIFT

В России сценарий отключения страны от международной платежной системы SWIFT пока рассматривают как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический", - отметила дипломат.

По ее словам, которые приводит RT, несмотря на отдаленность подобного развития событий, различные ведомства изучают вопрос "на предмет на минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам".

Взамен может использоваться, например, "Система передачи финансовых сообщений" Банка России.

"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами: европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", - рассказала Захарова.

По ее словам, уже налажено сотрудничество с рядом стран в вопросе использования карты "Мир".

Официальный представитель МИД подчеркнула, что это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс, поэтому говорить о каких-либо конкретных сроках создания национального инструмента для осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки преждевременно.

Как ранее в интервью РИА Новости отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия имеет возможность создать аналог платежной системы SWIFT, необходимая для этого база уже существует.

"Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", - заявил министр.

А в ответ на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что эта система межбанковских расчетов не подчиняется Евросоюзу.