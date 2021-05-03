"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель

Опрос, проведенный в понедельник, поставил партию "зеленых" выше правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель всего за пять месяцев до национальных выборов. Данные, опубликованные службой Pollytix Strategic Research, впервые с июня 2019 года свидетельствуют о том, что зеленые выдвинулись в лидеры в рейтинге немецких партий.

Партийный ландшафт Германии давно оказался более устойчивым к внезапным потрясениям, чем у ее европейских соседей: ХДС сохранил свой статус высшей политической силы страны, в то время как родственные партии во Франции или Италии канули в лету. Но последние опросы показывают, что консерваторы, правившие Германией последние 16 лет, могут потерять статус самой мощной и представительной партии в Бундестаге после выборов 26 сентября, отмечает Guardian.

Шесть из десяти опросов, опубликованных за последние две недели, показывают преимущество зеленых, которые заняли пятое место в опросах накануне парламентских выборов в 2017 году. Опрос, опубликованный в воскресенье агентством Kantar и газетой Bild am Sonntag, дал зеленым преимущество в три пункта над ХДС. По оценке аналитиков, подобные расклады предполагают, что главный кандидат от экологической партии, Анналена Баербок, сможет выбирать из множества потенциальных партнеров по коалиции с возможными вариантами по разделу власти с ХДС, Социал-демократической партией (СДПГ) и партией "Свободные демократы", или в коалиции с СДПГ и левой партией Die Linke. "После многих лет очень небольшого сдвига в иерархии политических партий Германии теперь есть ощущение, что колода перетасовывается, и мы можем оказаться на пороге исторического момента", - сказал Стефан Мерц, директор социологического агентства Infratest Dimap. "Вопрос в том, смогут ли зеленые сохранить свою динамику, когда большая часть страны будет вакцинирована, магазины снова откроются и люди снова смогут отправиться в отпуск, - добавил Мерц. - Если в этот момент национальные дебаты перейдут к экономике, ХДС может восстановить некоторые утраченные позиции".

Как отмечают эксперты, из опросов видно, что немецкое общество все больше недовольно действиями правительства из-за длительной, но неэффективной "полублокировки" и медленного проведения вакцинации, которые выявили плохое состояние цифровых услуг и бюрократии в стране. Армин Лашет, 60-летний лидер ХДС и преемник Меркель, был выдвинут как кандидат правящей партии на высший пост. Но он, отмечают политологи, так же, как уходящий канцлер, бессилен и лишен идей. Сможет ли Лашет, политик, который изо всех сил пытается сплотить свою партию и призывает голосовать за его кандидатуру, убедить немецкую общественность в том, что он тот политик, который способен удержать Германию в стабильном состоянии, будет одним из ключевых вопросов ближайших месяцев, отмечают аналитики.

40-летняя выпускница Лондонской школы экономики Баербок, которая была сопредседателем "Зеленых" в течение трех лет, начала свою кампанию с призывом к реформе власти, предлагая, например, ограничить срок полномочий канцлера. "Новые, дальновидные идеи часто приходят из молодых умов", - написал Der Spiegel о кандидатуре Бербока. До сих пор основная тема ее кампании заключается в том, что Германия является более инновационной страной, чем ее стареющий политический класс. Это утверждение получило поддержку на прошлой неделе, когда конституционный суд страны постановил, что климатические цели правительства не продвигаются достаточно далеко.

Один ключевой фактор отличает голосование, которое пройдет в сентябре от предыдущих. Впервые с 1949 года немцы направятся к кабине для голосования на выборах, в ходе которых действующий канцлер не будет баллотироваться на переизбрание. Все предшественники Меркель либо проиграли свои последние выборы, либо ушли в отставку до завершения своего последнего срока полномочий.