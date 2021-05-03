Жители Китая удвоили число майских поездок по стране

В первый день национальных каникул жители Китая совершили более 56,4 миллиона поездок по стране, что на 111,5% превысило уровень аналогичного периода прошлого года, пишет China Daily.

Отмечено, что этот показатель оказался даже выше, чем в допандемийном 2019 году, когда в первый день майских каникул транспортная система Китая перевезла порядка 54,6 миллиона пассажиров, пишет ТАСС.

В 2020 году жители Китая во время майских каникул совершили 115 миллионов поездок по стране. Согласно прогнозу Министерства транспорта КНР, в этом году количество перемещений с первого по пятое мая превысит 260 миллионов.