В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим. На церемонию прощания с юными спортсменками пришло очень много людей, среди них спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.

Как уже сообщала "РГ", в пятницу днем автобус с юными спортсменками, воспитанницами школы олимпийского резерва № 2, ехал из Волгограда в Черкесск, где должны были пройти соревнования. Но возле небольшого поселка Ямки Грачевского района произошло ДТП. По предварительной версии ГИБДД, что подтверждается и записью момента ДТП, водитель "ВАЗа", пытаясь обогнать грузовик, не успел завершить маневр, и машина столкнулась с большегрузом. В результате торможения тот опрокинулся на двигавшийся во встречном направлении микроавтобус, в котором в Черкесск ехали 14 воспитанниц волгоградской спортивной школы и трое сопровождающих их взрослых. В результата удара на месте погибли четыре девочки, еще одна скончалась по пути в больницу. Медики боролись за жизнь девятерых детей. Сначала их доставили в больницу села Грачевского. Потом эвакуировали в Ставрополь. По данным волгоградского облздрава, сейчас шестеро детей находятся в ведущих клиниках Москвы. Одна девочка продолжает лечение в краевой детской клинической больнице Ставрополя, еще двое пострадавших - в Грачевской районной больнице. Двух девочек, не нуждающихся в стационарном лечении, уже забрали домой родители.

Следователи возбудили уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения") и части третьей статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Среди подозреваемых - 37-летний водитель легковушки, который и спровоцировал аварию, а также директор волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2, где воспитывались юные баскетболистки. В воскресенье Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя "ВАЗа". Под арестом он будет находиться до 30 июня. Обвинение ему пока не предъявлено, так как следственные действия еще продолжаются. Во время судебного заседания он обратился к судье с просьбой назначить ему домашний арест, так как он сам воспитывает двоих детей.

- Я никуда не денусь. Я на все готов, буду сотрудничать со следствием. Я виноват, да, я не понимаю, как выехал на встречную. Прошу домашний арест, - заявил он в ходе судебного заседания. Однако его просьбу судья не поддержал.

В тот же день суд отправил под домашний арест до 30 июня директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2, где воспитывались юные баскетболистки.

Случившаяся трагедия снова заставляет задуматься о том, что необходимо сделать для безопасности перевозки детей. Хоть количество дорожно-транспортных происшествий в России постепенно сокращается, однако статистика по авариям с участием грузо-пассажирского транспорта по-прежнему неутешительна. В авариях в прошлом году погибло 16,2 тысячи человек. 522 из них дети в возрасте до 16 лет.

Председатель Волгоградского отделения Движения автомобилистов России, член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян, например, считает, что необходимо поднимать ответственность за нарушение правил вождения.

- За аварию со смертельным исходом я бы срок давал максимальный, - говорит он. - И куда, конечно, смотрела ГИБДД? У человека, спровоцировавшего аварию, больше десятка штрафов за превышение скорости. Если чуть не уплатишь налог, приставы придут. А тут человек, регулярно нарушающий правила, спокойно гоняет за рулем. Возможно поэтому, председатель Ростовского объединения "Потребители России", адвокат Владислав Махмудов прямо говорит, что за ДТП с массовой гибелью детей стоит халатность взрослых. "Никто не думал о детях и их безопасности, думали только о себе и своей выгоде".

Причины трагедии ­- халатность, разгильдяйство и несоблюдение должностными лицами разработанных инструкций и правил

- Как юрист считаю, что причиной трагедии является халатность, разгильдяйство и несоблюдение должностными лицами разработанных инструкций и правил, - заявил он. - Для того чтобы подобные ДТП более не повторялись, необходимо ужесточить контроль за перевозкой детей между городами автомобильным транспортом. Необходимо запретить перевозку детей микроавтобусами в ночное время. Сопровождающие детей лица, так называемые старшие групп, должны быть проинструктированы и обучены оказывать первую помощь. Они должны каждые 15-20 минут проверять, чтобы дети пристегивались к креслам ремнями безопасности и соблюдали это правило на протяжении всей поездки. Руководители организаций должны обязательно уведомлять о поездке работников ГИБДД. Чиновники также должны обращать внимание на подготовку водителей. Автобусы с детьми должны иметь соответствующую маркировку и спецсигналы, чтобы каждый участник дорожного движения видел, что в салоне едут дети. Только ужесточение правил и контроль за их исполнением позволят снизить число ДТП с гибелью детей до минимума.