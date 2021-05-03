Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе

Журналисты американского издания National Review в своей еженедельной колонке "Проверки забытых фактов" уличили президента Байдена во лжи и обнародовании непроверенной информации во время его первого выступления на совместном заседании двух палат конгресса. Эти заключения резко отличаются от позиции Washington Post и других либеральных СМИ, которые постоянно проверяли факты во время выступлений президента Дональда Трампа. Теперь же The Post дала понять, что откажется "от каталогизации лжи" Байдена после его первых 100 дней пребывания в должности.

Как отметили сотрудники NR, первое выступление Байдена в конгрессе в среду, которое набрало наименьшее количество телезрителей за 28 лет, содержало большое количество ложных утверждений. Так, глава Белого дома призвал республиканцев в сенате дать ход законопроектам о контроле над огнестрельным оружием, заявив, что слабые законы об оружии привели к "ежедневному кровопролитию". Он утверждал, что истечение срока запрета на боевое оружие "в начале 2000-х" привело к росту насилия. Однако насилие с применением огнестрельного оружия продолжало снижаться даже после истечения срока запрета в 2004 году. Даже в то время, когда запрет был в силе, в стране не было подобной сегодняшней массовой стрельбы. Как отметил Джим Джерати из NR, резня в средней школе Колумбайн, стрельба на железной дороге Лонг-Айленда, и стрельба на дневных торгах в Атланте произошли во время действия запрета.

В своем выступлении глава Белого дома также рекламировал свои программы по развитию инфраструктуры и семьи, которые, по его словам, он планирует финансировать за счет налогообложения корпораций Америки и одного процента самых богатых американцев. Он заявил, что "не будет повышать налог на тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов". Но, как выясняется, утверждение "кто зарабатывает" является обманчивым: как позже пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, порог в 400 тысяч долларов относится к домохозяйствам, а отнюдь не к отдельным физическим лицам.

Байден также утверждал, что Medicare (национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше - прим.ред.) может сэкономить "сотни миллиардов долларов" путем проведения эффективных переговоров о ценах на лекарства с их производителями. Однако Бюджетное управление конгресса заявило, что "предоставление широких полномочий на ведение переговоров само по себе, вероятно, окажет незначительное влияние на федеральные расходы". Президент сказал: "Мы выполнили свое обязательство, которое заключалось в том, чтобы направить экстренные чеки на сумму 1400 долларов 85 процентам американских семей". Однако американский план спасения, по которому были выделены чеки на эту сумму, не был двухпартийным усилием, поскольку демократы приняли эти меры без какой-либо поддержки со стороны республиканцев.

Байден также сделал несколько сомнительных заявлений об экономике, заявив, что он унаследовал "худший экономический кризис со времен Великой депрессии" и создал "за первые 100 дней больше рабочих мест, чем любой президент в истории". National Review отмечает, что прошлой весной уровень безработицы достиг катастрофических 13,3 процента на пике первой волны пандемии. Однако к тому моменту, когда Байден вступил в должность в январе 2021 года, он был снижен до 6,3 процента, что, кстати, было ниже, чем в первые годы правления администрации президента Обамы и вице-президента Байдена. Реальный ВВП в США также вырос после резкого снижения во втором квартале прошлого года.

Associated Press отмечает, что прием на работу новых сотрудников ускорился, "поскольку количество вакцинаций увеличилось, штаты и города ослабили ограничения на ведение бизнеса, а американцы начали больше выходить на рынок". Хотя одобренный в марте пакет мер по борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов США, безусловно, помог этому, экономика, отмечают эксперты, в любом случае будет расти, учитывая низкий ориентир, установленный в результате резкого сокращения рабочих мест во время пандемии COVID-19 в прошлом году.

После того, как Байден закончил произносить свое подчас вводящее в заблуждение обращение, сенатор Тим Скотт по протоколу дал опровержение от лица Республиканской партии. Скотт, единственный афроамериканский республиканец в сенате, сказал в своей речи, что "Америка не является расистской страной", в результате чего, по его словам, "либералы теряют рассудок".

В субботу ведущая телеканала MSNBC Тиффани Кросс в своей программе обвинила Скотта в том, что он "жаждет поддержки белых", и сказала, что сенатор - один из немногих чернокожих американцев, которых можно охарактеризовать как "сонных, недалеких людей, страдающих стокгольмским синдромом". Она скатилась до оскорблений, назвав сенатора "каменным дураком", сказав, что, если бы он когда-либо был рабом, он был бы среди тех, кого известная белая борец с рабством 19-го века Харриет Табман "оставила позади спасенных". Явно не контролируя свои эмоции, Кросс в конце программы не сдержалась, назвав Скотта "клоуном" и "чечеточником", который "выполнял приказы" лидера республиканского меньшинства в сенате Митча МакКоннелла.

Между тем, за гораздо меньшие оскорбления чиновник-демократ в Техасе столкнулся с призывами уйти в отставку. Он назвал Скотта "орео". Это оскорбление относится к чернокожему человеку, который, как считается, "принял взгляды, ценности и поведение, которые считаются характерными для белого среднего класса", сообщает Dictionary.com.

Тем не менее, двойные стандарты демократов были полностью продемонстрированы в четверг, когда вице-президент Камала Харрис практически не пострадала за то, что согласилась со Скоттом в том, что Америка не является "расистской страной". "Ну, во-первых, нет, я не думаю, что Америка является расистской страной, но мы также должны говорить правду об истории расизма в нашей стране и его существовании сегодня", - сказала Харрис, первый темнокожий и первый вице-президент США из числа американских индейцев.