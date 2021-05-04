27-летний выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Состояние 27-летнего выходца из России достигло 1,09 миллиарда долларов, подсчитал Forbes.

В понедельник цена курса Ethereum (на рынке более известен как эфир) впервые превысила отметку в 3 тысячи долларов. По подсчетам журналистов, Бутерин контролирует 333 520 токенов.

С начала 2020 года состояние предпринимателя выросло почти в 25 раз, отмечает Forbes.

Ethereum - вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в 389 миллиардов долларов. Она уступает только биткоину, капитализация которого превышает триллион долларов.

Виталик Бутерин родился в 1994 году в городе Коломна Московской области. Когда будущему миллиардеру было всего шесть лет, его семья переехала в канадский Торонто. Ethereum предприниматель запустил в 2012 году, когда ему было 18 лет.