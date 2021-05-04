Астраханские рыбаки рассказали, как поймать вкусную воблу

В Астрахани в самом разгаре сезон ловли воблы. Спеша на нерест с взморья, она идет по Волге и ее притокам крупными косяками, заглатывая крючок даже без наживки. За полчаса на городской набережной можно наловить полное ведро свежей рыбы.

"Любую удочку в воду опусти: три крючка - три рыбы вытащишь, пять крючков - пять рыбин - это восторг, - рассказывает потомственный астраханский рыбак Андрей Зильберборд. - У меня однажды приманка кончилась, я на голый крючок ловил - не сказки, факт. В этом уникальность нашей астраханской рыбалки".

Много рыбы в этом году Андрей встретил у волжского берега, на "меляках": опускаясь на илистое дно, вобла ищет корм, где ее и подсекают рыбаки. Бывает, что рыбная стая идет на глубине 5-6 метров посередине реки, тогда лучше ловить с лодки.

Но сейчас вобла в Астрахани везде, куда ни закинь удочку. Рыбаки соревнуются лишь в том, чтобы найти место, где клюет самая большая и икряная. Ловить воблу можно только длиннее 17 сантиметров. Ту, что мельче, нужно отпускать обратно в реку. На объем вылова тоже есть ограничения - до десяти килограммов на одного рыбака в день.

"Крупнее вобла в реках, где меньше сетей, например, на Кигаче. Эта река пограничная, там нет браконьеров, для рыбалки там нужно оформить пропуск в погрануправлении", - рассказал рыболов с 38-летним стажем Дмитрий Котельников. Крупную воблу он ловит на личинку жука бронзовка. Продается такая наживка, по его словам, в любом рыболовном магазине.

"В самом начале хода воблу лучше всего ловить в низовьях Волги: это реки Большая Черная, Кизань, Никитинский и Рытый банки - протоки, ведущие от Волги к морю", - поделился создатель паблика "Большая рыбалка в Астрахани" Антон Фомин. По его ловам, эта рыба не привередлива и берет любую наживку. Но чаще всего астраханцы ловят воблу на красного червя, известного под названием дождевой, червя дендробена, а еще - зеленого червя и даже кукурузу.

Некоторые любители ищут места с чистым дном, чтобы не зацепиться удочками за траву и коряги. Но, по словам бывалых рыбаков, где зацепы, там и рыба: под корягами она прячется. А оторвавшиеся крючки всегда можно заменить.

Спешите поймать!

Ход воблы в Астрахани закончится к 9 мая. А с 16 мая по 20 июня вступит в силу запрет на лов рыбы вне населенных пунктов. К этому времени вобла закончит метать икру. И нужно дать время вырасти новой рыбе. Впрочем, в Астраханской области можно рыбачить не только в мае. И ловить не только воблу, но и, например, окуня, щуку, жереха и судака.