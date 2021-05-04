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Рубрика: В мире

Байден заявил о невозможности скорого возвращения к сделке с Ираном

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Джо Байден заявил директору службы внешней разведки Израиля ("Моссад") Йоси Коэну, что США предстоит пройти долгий путь в переговорах с Ираном, прежде чем он согласится вернуться к полному соблюдению ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Фото: AP Photo/Jon Gambrell
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По его данным, Коэн изложил позицию Израиля, сказав американскому лидеру, что для США было бы ошибкой вернуться к сделке, не улучшив ее предварительно. Байден заверил Коэна, что США и в будущем будут добиваться активного участия Израиля в обсуждении данного вопроса, сообщает портал Axios.

Тем временем неназванный представитель Совета национальной безопасности США сообщил агентству, что Коэн в Белом доме встретился с советником Байдена Джейком Салливаном и другими представителями структур нацбезопасности. По словам источника, Байден "зашел на совещание, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон". Однако высокопоставленный израильский чиновник оспорил это утверждение, заявив, что встреча между директором "Моссада" и президентом США была заранее запланирована для того, чтобы обсудить Иран.

Она состоялась в пятницу сразу после телефонного разговора между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильского чиновника, встреча длилась около часа. Коэн был единственным, кто присутствовал на ней с израильской стороны. Со стороны США были Байден, Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс. Белый дом отказался от комментариев по этому поводу.

В мире США В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Иран

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