Байден заявил о невозможности скорого возвращения к сделке с Ираном

Президент США Джо Байден заявил директору службы внешней разведки Израиля ("Моссад") Йоси Коэну, что США предстоит пройти долгий путь в переговорах с Ираном, прежде чем он согласится вернуться к полному соблюдению ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его данным, Коэн изложил позицию Израиля, сказав американскому лидеру, что для США было бы ошибкой вернуться к сделке, не улучшив ее предварительно. Байден заверил Коэна, что США и в будущем будут добиваться активного участия Израиля в обсуждении данного вопроса, сообщает портал Axios.

Тем временем неназванный представитель Совета национальной безопасности США сообщил агентству, что Коэн в Белом доме встретился с советником Байдена Джейком Салливаном и другими представителями структур нацбезопасности. По словам источника, Байден "зашел на совещание, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон". Однако высокопоставленный израильский чиновник оспорил это утверждение, заявив, что встреча между директором "Моссада" и президентом США была заранее запланирована для того, чтобы обсудить Иран.

Она состоялась в пятницу сразу после телефонного разговора между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильского чиновника, встреча длилась около часа. Коэн был единственным, кто присутствовал на ней с израильской стороны. Со стороны США были Байден, Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс. Белый дом отказался от комментариев по этому поводу.