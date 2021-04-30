В Израиле объявлен день траура в связи с трагедией на горе Мерон

2 мая будет объявлено в Израиле днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон, где в результате давки погибли 44 человека, пострадали более ста человек. О решении объявить траур заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Катастрофу на горе Мерон во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер он назвал одной из наиболее тяжких катастроф, постигших Израиль.

Паломничество на гору Мерон, которое было закрыто в 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновилось в этом году и стало крупнейшим общественным собранием с момента начала пандемии.