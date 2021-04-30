Не менее 44 человек погибли на религиозном празднике в Израиле

По меньшей мере 44 верующих из числа ортодоксальных евреев погибли и более ста серьезно пострадали в результате давки на фестивале Лаг ба-Омер ("Праздник костров") на горе Мерон на севере Израиля. Служба спасения Израиля Magen David Adom (MDA) заявила, что 103 человека получили ранения, в том числе "десятки" со смертельным исходом.

Газета Jerusalem Post сегодня рано утром сообщила о 44 погибших. Полиция закрыла место ЧП и приказала эвакуировать прихожан с горы на автобусах. В MDA добавили, что 38 человек находятся в критическом состоянии, шесть тяжело раненых эвакуированы, 18 серьезно ранены, двое - умеренно и 39 - легко, заявив, что "будут бороться за жизни десятков человек".

Паломничество на гору Мерон, которое было закрыто в 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновилось в этом году и стало крупнейшим общественным собранием с момента начала пандемии. В Израиле наблюдается резкое снижение заболеваемости COVID-19 после начала одной из самых успешных в мире кампаний вакцинации в конце прошлого года.

Первоначально власти заявили, что хаос разразился, когда обрушилась часть трибуны с сидячими местами на стадионе у подножия горы, но позже изменили эту версию, заявив, что жертвы погибли в результате давки, сообщает Daily Mail. Десятки тысяч людей собрались у подножия горы Мерон, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер - еврейский праздник в честь рабби Шимона Бар Йохая, мудреца и мистика 2-го века, который похоронен там же. Власти разрешили десяти тысячам человек собраться у гробницы, но организаторы заявили, что со всей страны было зафрахтовано более 650 автобусов, которые доставили 30 тысяч паломников в Мерон.

Полиция заявила об аресте двух человек из числа организаторов за нарушение усилий по поддержанию порядка на месте. Около 5 000 полицейских задействовали для обеспечения безопасности мероприятия, при этом полиция призвала паломников избегать инцидентов во время кульминации праздника, когда, по традиции, на горе загорелся огромный костер.

Для эвакуации раненых аварийно-спасательные службы направили шесть вертолетов. В Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся на горе Мерон "тяжелой катастрофой" и добавил: "Мы все молимся за благополучие пострадавших".

"Это одна из самых страшных трагедий, которые я когда-либо испытывал", - сказал Лазар Хайман из добровольческой службы спасения United Hatzalah, который был на месте происшествия. "Я не видел ничего подобного с тех пор, как начал работать в сфере экстренной медицины", - добавил он.