Белорусские и российские ученые издали учебное пособие о ВОВ

Ученые Союзного государства завершили работу над изданием первого учебного пособия "Россия и Беларусь: очерки совместной истории". В Национальной академии наук РБ пояснили, что речь идет о подготовке масштабного цикла совместных публикаций по общей истории.

В первом 850-страничном исследовании, информирует 4 мая БЕЛТА, приведено много уникальных документов из архивов России, Беларуси, Украины, Германии и Польши. В них раскрываются подходы российских и белорусских ученых к предпосылкам и причинам, характеру и ходу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вкладу народов Советского Союза в общую Победу. Отдельное внимание уделяется в пособии месту и роли Великой Отечественной войны в развитии культуры и искусства народов Беларуси и России с начала 1940-х годов.

Рабочая группа историков двух стран, пояснили агентству в НАН, по подготовке серии пособий под общим названием "Россия и Беларусь: страницы общей истории" была сформирована три года назад с целью недопущения переписывания истории Великой Победы. Кстати, в рамках проекта предстоит издание пособий для учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования, направленных на сохранение коллективной исторической памяти.

Они представляют интерес, по мнению экспертов, для преподавателей исторических и других гуманитарных дисциплин в вузах, школьников и студентов, соотечественников, проживающих за рубежом. Очерки могут быть использованы при преподавании истории и в странах СНГ. Документальный, статистический, иллюстративный материалы, использованные в пособии, помогут учителю при проведении уроков и внеклассных мероприятий сформировать у учащихся правдивое представление о минувшей войне. Издание, уточняет агентство, подготовлено под редакцией академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени и члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара.