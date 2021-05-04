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Рубрика: В мире

Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака

Билл Гейтс и Мелинда. Фото: AP Photo/Elaine Thompson Билл Гейтс и Мелинда. Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Билл Гейтс и Мелинда. Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда сообщили о разводе. Заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Билла.

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак", - указано в сообщении.

В заявлении также говорится, что за 27 лет супружеской жизни они вырастили троих замечательных детей и основали благотворительный фонд. Совместная работа над фондом будет продолжена.

Билл Гейтс с состоянием около $130,5 млрд занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Мелинда Гейтс Forbes по итогам 2020 года - на пятом месте в списке самых влиятельных женщин мира.

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