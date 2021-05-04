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04.05.2021 00:01
Рубрика: Экономика

BSG: К 2026 году половина продаж автомобилей придется на электрокары

Текст: Сергей Тихонов
Через пять лет более половины продаж автомобилей придется на электрокары и гибриды, говорится в свежем исследовании консалтинговой компании BSG.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нем отмечается, что в условиях беспрецедентной поддержки со стороны государств и ведущих автопроизводителей в период пандемии COVID-19 доля мирового рынка электромобилей увеличилась с 8% в 2019 году до 12% в 2020 году и потенциал роста сохраняется и сейчас. Учитывая такое увеличение, эксперты BCG обновили свой предыдущий прогноз. Предполагается, что уже в 2026 году на электрифицированные автомобили будет приходиться более половины мировых продаж легковых транспортных средств. Ранее достижение этого показателя ожидалось в 2030 году.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Уже в 2025 году автомобили с нулевым выбросом CO2, включая автомобили, работающие на топливных элементах, составят 47% новых легковых транспортных средств, продаваемых по всему миру, сказано в исследовании.

На сегодняшний день самый быстрый рост продаж электромобилей с подзарядкой от электросети наблюдается в Европе. В 2020 году продажи подзаряжаемых гибридных автомобилей (PHEV) и автомобилей на аккумуляторных батареях (BEV) увеличились на 9,3% в Евросоюзе, до 2,2% в США и до 5% в Китае. Резко выросли продажи подзаряжаемых автомобилей в Германии - на 342%, а автомобилей на аккумуляторных батареях - на 207%. При этом замена всего мирового парка автомобилей, находящихся в использовании, займет достаточно много времени, считают в BCG. К 2035 году 70% транспортных средств на дорогах все еще будут ездить на бензине или дизеле.

В отношении России прогноз BSG не столь оптимистичен. Здесь ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году. Доля же электрокаров в продажах новых автомобилей к этому времени должна достигнуть примерно 25%", - отмечает руководитель глобального направления "города будущего" компании BCG Владислав Бутенко.

Задержка связана с недостаточно развитой инфраструктурой и недостаточным стимулированием развития легкого электротранспорта со стороны государства.

"Несмотря на то, что сегмент электрокаров в России пока не развит, потребители наверняка оценят ряд положительных качеств, которые предлагают электромобили. Это и динамика на уровне спорткаров, и намного меньшие расходы на обслуживание и сервис. А также в целом - значительно более низкая общая стоимость владения автомобилем", - считает соруководитель глобальной автомобильной практики BCG Артус Смилкстиньш.

Экономика Транспорт

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