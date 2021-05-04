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04.05.2021 14:31
Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 69 долларов за баррель впервые с 15 марта этого года. Североамериканская нефть WTI стоит чуть ниже 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин

Котировки толкает вверх постепенный выход из карантинов некоторых стран Европы и Азии, что вселяет надежды на дальнейшее восстановление нефтяного рынка. Одной из причин роста цен 4 мая может быть предложение Еврокомиссии ослабить ограничения на въезд в страны Евросоюза. Предложение будет рассмотрено 5 мая.

Также ожидается, что по итогам прошлой недели данные о запасах нефти в США покажут снижение на 2,2 млн баррелей. Кроме этого в США уже 2 недели не растет число работающих буровых установок, которое увеличивалось с осени прошлого года. От их количества во многом зависят объемы производства сланцевой нефти.

Из отрицательных факторов, действующих на нефтяной рынок, главным остается сложная эпидемиологическая обстановка в Индии, где продолжается рост случаев Covid-19. Страна уже занимает по этому показателю второе место в мире после США.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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