Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23

Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики выросло до 23. Число госпитализированных также увеличилось - до 65. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в ходе прямой трансляции на местном телеканале Telediario.

Катастрофа произошла в понедельник вечером по местному времени. Метромост обрушился в тот момент, когда по нему шел состав, и вагоны с пассажирами упали с высоты примерно десять метров. Люди оказались заблокированными в вагонах.

Данные о погибших и пострадавших постоянно растут. Ранее сообщалось о 20 погибших и 49 раненых. На месте продолжают работу экстренные службы.

Шейнбаум также написала в своем микроблоге в Twitter, что в ближайшее время будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метрополитена Мехико, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия.