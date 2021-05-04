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04.05.2021 11:47
Рубрика: В мире

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23

Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики выросло до 23. Число госпитализированных также увеличилось - до 65. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в ходе прямой трансляции на местном телеканале Telediario.

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Катастрофа произошла в понедельник вечером по местному времени. Метромост обрушился в тот момент, когда по нему шел состав, и вагоны с пассажирами упали с высоты примерно десять метров. Люди оказались заблокированными в вагонах.

Данные о погибших и пострадавших постоянно растут. Ранее сообщалось о 20 погибших и 49 раненых. На месте продолжают работу экстренные службы.

Шейнбаум также написала в своем микроблоге в Twitter, что в ближайшее время будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метрополитена Мехико, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика РГ-Видео

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