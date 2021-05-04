Clubhouse начал тестирование приложения для Android-смартфонов

Разработчики Clubhouse выпустили бета-версию приложения для пользователей операционной системы Android. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Clubhouse для Android еще официально не запущен, но мы начали тестирование приложения для нескольких тестировщиков, - говорится в заявлении компании. - Если вы слышите, что кто-то говорит о том, что использует Android-версию, обязательно поприветствуете его. В ближайшее время мы добавим еще больше пользователей в нашу программу тестирования".

В социальной сети начали работать над приложением для Android в январе 2021 года. Его созданием занимается Мопева Огундипе.