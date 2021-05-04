Экономист назвал главное условие для обрушения доллара

Снижение доли доллара во внешнеторговом обороте России не приведет к крушению курса доллара. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ и доктор экономических наук Андрей Колганов.

"Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, чтобы это повлияло на судьбу доллара", - пояснил эксперт в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, проблемы у американской валюты могут возникнуть в случае отказа других крупных стран от него при расчетах. В первую очередь, речь идет о Евросоюзе, Китае, Индии и Бразилии.

Колганов добавил, что главную угрозу для доллара несет переход на взаимные расчеты в национальных валютах. В свою очередь, евро в свое время сумел потеснить доллар, однако с тех пор их соотношение в мировой торговле стабилизировалось.