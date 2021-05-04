Евросоюз отказал Венгрии в "зеленых паспортах"

Будапешт принял решение обеспечить признание национального вакцинного сертификата путем двусторонних договоренностей с другими странами. Такие соглашения уже имеются с Сербией, Черногорией, Словенией и Бахрейном. Переговоры также ведутся с Грецией, Израилем, Словакией и Хорватией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал масштабную кампанию, чтобы национальный сертификат о вакцинации также позволял людям выезжать за границу. Тем, кто прошел вакцинацию, теперь выдается паспорт иммунитета, в котором не указано, какая именно вакцина была введена.
В Венгрии критикуют политику Брюсселя в отношении "зеленых паспортов". Могут ли правила ЕС быть законными, когда речь идет об общественном благополучии и здравоохранении, общественной безопасности и экономике страны, задает вопрос портал dailynewshungary.com. По оценкам специалистов, свобода передвижения, собраний, право на личную жизнь были сильно ущемлены в последние месяцы. Необходима четко определенная и законная цель помимо заявления о необходимости вводимого контроля.
Кроме того, важным моментом является дата введения вакцинного паспорта.
Для того чтобы документ имел смысл, необходимо добиться определенного охвата населения вакцинацией. Например, в Израиле "зеленый паспорт" был введен только после того, как 55 процентов людей получили хотя бы первую прививку, а 43 процента уже были полностью привиты.