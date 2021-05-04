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04.05.2021 13:03
Рубрика: В мире

Евросоюз отказал Венгрии в "зеленых паспортах"

Текст: Александр Саможнев
Введение "зеленых паспортов" для вакцинированных в Евросоюзе оказалось не таким единым, как предполагалось. Европарламент настаивает на том, что путешествие по ЕС могут обеспечить вакцины против коронавируса, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это не относится к российскому "Спутнику V" и китайской вакцине "Синофарм", которые широко используются в Венгрии. По этой причине венгерское правительство вынуждено идти своим путем, сообщает газета Kronen Zeitung.

Будапешт принял решение обеспечить признание национального вакцинного сертификата путем двусторонних договоренностей с другими странами. Такие соглашения уже имеются с Сербией, Черногорией, Словенией и Бахрейном. Переговоры также ведутся с Грецией, Израилем, Словакией и Хорватией.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал масштабную кампанию, чтобы национальный сертификат о вакцинации также позволял людям выезжать за границу. Тем, кто прошел вакцинацию, теперь выдается паспорт иммунитета, в котором не указано, какая именно вакцина была введена.

В Венгрии критикуют политику Брюсселя в отношении "зеленых паспортов". Могут ли правила ЕС быть законными, когда речь идет об общественном благополучии и здравоохранении, общественной безопасности и экономике страны, задает вопрос портал dailynewshungary.com. По оценкам специалистов, свобода передвижения, собраний, право на личную жизнь были сильно ущемлены в последние месяцы. Необходима четко определенная и законная цель помимо заявления о необходимости вводимого контроля.

Кроме того, важным моментом является дата введения вакцинного паспорта.

Для того чтобы документ имел смысл, необходимо добиться определенного охвата населения вакцинацией. Например, в Израиле "зеленый паспорт" был введен только после того, как 55 процентов людей получили хотя бы первую прививку, а 43 процента уже были полностью привиты.

В мире Европа Венгрия Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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