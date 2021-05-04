Фидель не был целью в первом заговоре ЦРУ против Кастро

На Фиделя Кастро, по официальным данным, было совершено или планировалось 638 покушений. Сам он называл легендарному режиссеру Оливеру Стоуну, снимавшему о нем два фильма в 2003 и 2004 годах - "Команданте" и "В поисках Фиделя", другую цифру - 734. Их перечень огромен и разнообразен - от отравленных сигар и стелек, пропитанных ядом, до "нашпигованного" цианидом акваланга и бомб на пути следования кортежа Фиделя в Чили в 1971 году. Однако, теперь, из рассекреченных архивов ЦРУ, которые оказались в распоряжении National Public Radio, появились новые подробности первого такого плана, который был фактически направлен против брата Фиделя Рауля Кастро в июле 1960 года, всего через полтора года после прихода "барбудос" к власти в результате революции.

Ключевой фигурой в заговоре был пилот Хосе Рауль Мартинес - агент ЦРУ, который должен был убить Рауля. Национальная авиакомпания Cubana выбрала его пилотом чартерного рейса, чтобы забрать Кастро, который в то время находился с визитом в столице Чехословакии Праге. Мартинес немедленно поделился этой информацией с резидентом ЦРУ в Гаване, американцем Уильямом Мюрреем, который передал ее в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли за пределами Вашингтона.

Согласно документам ЦРУ, "возможное смещение" трех главных лидеров Кубы - Фиделя Кастро, Рауля Кастро и Че Гевары - "серьезно рассматривалось в штаб-квартире Лэнгли". "Фирма" искала возможность устранить всех троих сразу. Тем не менее, перспектива убийства Рауля Кастро, главы вооруженных сил революционной Кубы, вызвала почти немедленный ответ ЦРУ в гаванскую резидентуру: скажите пилоту, чтобы он устроил "несчастный случай". ЦРУ предложило выплатить 10 тысяч долларов (примерно 100 тысяч долларов в ценах 2021 года), а возможно, и больше, если потребуется, по завершении работы.

"Это был мутный план заговорщиков, который попал в руки ЦРУ", - сказал Питер Корнблу, руководитель проекта кубинской документации в Архиве национальной безопасности, частной исследовательской группе в Вашингтоне. Корнблу опубликовал документы на своем сайте. Мартинесу предложили направить самолет в Атлантический океан, и он понял, что его склоняют к самоубийству ради гибели одного человека. "На самом деле он сказал резиденту: "Если я умру, вы позаботитесь о том, чтобы у моих двух сыновей было платное образование?" - сказал Корнблу. Резидент дал утвердительный ответ.

Вскоре после отъезда Мартинеса штаб-квартира ЦРУ отправила в резидентуру в Гаване обновленные инструкции с требованием "не ликвидировать Рауля Кастро". Это было проблематично, потому что теперь не было возможности связаться с пилотом. Тем не менее, теракт так и не состоялся. В конечном итоге Мартинес вернул Рауля Кастро в кубинскую столицу живым и невредимым. Позже он сказал Мюррею, что у него не было возможности устроить "несчастный случай". Несколько месяцев спустя Мартинес сбежал в Соединенные Штаты.

Эти наделавшие шуму попытки устранить Кастро были тщательно задокументированы и являются частью более крупного антикоммунистического "крестового похода", который правительство США в то время развязывало в Латинской Америке и в других местах. "Это похоже на сочетание крайнего американского патернализма с расизмом, пренебрежением и презрением к латиноамериканцам, - сказала профессор Лилиан Герра, руководитель отдела кубинских и карибских исследований в университете Флориды. - Соединенные Штаты постоянно дискредитировали всех, кто был противником американской внешней политики".

В результате расследования конгресса, возглавляемого сенатором Фрэнком Черчем, демократом из Айдахо, в 1976 году был подготовлен объемный отчет о деятельности ЦРУ по всему миру. В отчете содержится краткая ссылка на эту первую попытку ЦРУ убить одного из братьев Кастро. Но все детали покушения были тщательно отредактированы. Выяснилось, что Мюррей, резидент ЦРУ в Гаване, представил генеральному инспектору агентства в 1975 году документ, озаглавленный "Сомнительная деятельность", в котором действительно усомнился в целесообразности покушений на кубинского лидера.

Между тем Рауль Кастро на протяжении десятилетий был фигурой №2 в кубинском правительстве. Он стал президентом, когда Фидель Кастро ушел в отставку в 2008 году. Рауль Кастро оставил свой последний пост главы Коммунистической партии Кубы в середине апреля в возрасте 89 лет. "Я могу представить, что Рауль Кастро впервые смотрит на эти документы и удивляется тому, что пыталось сделать ЦРУ", - сказал Корнблу. ЦРУ не остановила эта неудачная попытка в 1960 году. Вскоре после этого агентство начало работу над гораздо более крупной операцией, которая также пошла не как планировалось, - закончившись вторжением в Залив Свиней и полным разгромом американских наемников.