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04.05.2021 14:20
Рубрика: Общество

Улицы Хельсинки начал убирать робот-пылесос

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Некоторые улицы столицы Финляндии начал убирать четырехметровый робот-пылесос. Пока это пилотный проект.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Как сообщает New Atlas, разработанная финской компанией Trombia Technologies машина передвигается автономно по прогулочному маршруту Баана в Хельсинки, а по ночам убирает и в других районах города.

Робот-пылесос Trombia Free имеет технические опции, благодаря которым способен самостоятельно избегать столкновений. Его максимальная скорость - десять километров в час, но во время уборки он двигается со скоростью от двух до шести километров в час.

Робот может работать, в зависимости от его зарядного устройства, восемь с половиной или 17 часов в режиме спокойной уборки и четыре и восемь часов, соответственно, в режиме повышенной мощности. Его длина 3,52 метра в длину, а ширина 2,3 метра.

Сейчас железный мастер чистоты трудится в тестовом режиме, но до конца года разработчик планирует запустить еще около десятка таких роботов-пылесосов. Их серийное производство намечено на будущий год, сначала для Норвегии и Германии.

Общество Наука В мире Европа Финляндия

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